Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri! 'Duy İstanbul' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ziynet Sali'nin yeni şarkısı Duy İstanbul, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi ve 3 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya / Universal Music Publishing Türkiye'ye aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
ZİYNET SALİ - DUY İSTANBUL ŞARKI SÖZLERİ
Ne kadar oldu unuttun mu?
Yollarına döküldüm sabah sabah
Bir rahat uyku uyuttun mu?
Huzursuzum geceden öyle yorgun
***
Böyle olmaz gel bişeyler yap
Çok değiştin aynaya bak
Tamamdık her solukta
Tamamdık yolculukta
O eski günler yüzyıl uzak
***
Duy İstanbul
Gönlüme bu yaka dar
Helalinden bende buraya kadar
Yakarım yemin ederim
Tek sözüne bakar
Kederi ömre bedel
Öderim ölene kadar
***
Hainsin ele verdin ay beni
A benim şans yıldızım say beni
Sırılsıklam çaresizim sar beni
Gam yemem akıntıya sal beni