Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri! 'Duy İstanbul' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ziynet Sali'nin yeni şarkısı Duy İstanbul, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi ve 3 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...