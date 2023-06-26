Üye Girişi
Haberler
Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri! 'Duy İstanbul' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri! 'Duy İstanbul' şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Gündem Haberleri

Ziynet Sali'nin yeni şarkısı Duy İstanbul, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenmeyi ve 3 bin beğeniyi geçti. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Ziynet Sali - Duy İstanbul şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Umut Yaşar Sarıkaya / Universal Music Publishing Türkiye'ye aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

ZİYNET SALİ - DUY İSTANBUL ŞARKI SÖZLERİ

Ne kadar oldu unuttun mu?

Yollarına döküldüm sabah sabah

Bir rahat uyku uyuttun mu?

Huzursuzum geceden öyle yorgun

***

Böyle olmaz gel bişeyler yap

Çok değiştin aynaya bak

Tamamdık her solukta

Tamamdık yolculukta

O eski günler yüzyıl uzak

***

Duy İstanbul

Gönlüme bu yaka dar

Helalinden bende buraya kadar

Yakarım yemin ederim

Tek sözüne bakar

Kederi ömre bedel

Öderim ölene kadar

***

Hainsin ele verdin ay beni

A benim şans yıldızım say beni

Sırılsıklam çaresizim sar beni

Gam yemem akıntıya sal beni

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ziynet Sali Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title