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Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı?

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden yer aldığı listeyi UEFA'ya bildirdi. Peki, Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı?

Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerinden yer aldığı listeyi UEFA'ya bildirdi. Peki, Ziyech UEFA listesinde var mı? Galatasaray'da Ziyech Avrupa kadrosunda mı? Detaylar...

ZİYECH UEFA LİSTESİNDE VAR MI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. UEFA listesinde Hakim Ziyech'in ismi de yer aldı. Sarı-kırmızılılar Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu liste dışı bırakırken, yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu. Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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