Ziyech sakat mı? Hakim Ziyech sakatlandı mı?
Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesinde kötü bir gelişme yaşandı. Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Ziyech ile ilgili son durumu aktardı. Ziyech sakat mı? Hakim Ziyech sakatlandı mı?
Sarı kırmızılılarda İstanbulspor maçı öncesi Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Galatasaray taraftarları ve sporseverler Ziyech sakat mı? Hakim Ziyech sakatlandı mı gibi konuları araştırdı.
HAKİM ZİYECH SAKATLANDI MI?
Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Ziyech ile ilgili son durumu aktardı. Karabaşi "Başakşehir maçı sonrası ağrıları geçmeyen Ziyech takımla çalışmadı. İstanbulspor maçı 11'inde olması beklenmiyor." Dedi.
HAKİM ZİYECH KİMDİR?
Doğum: 19 Mart 1993 (30 yaşında), Dronten, Hollanda
Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.
SC Heerenveen
Ziyech 2004 yılında Heerenveen / FC Emmen futbol akademisine katıldı. 2 Ağustos 2012 tarihinde, Heerenveen adına ilk maçına 2012-13 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Bucure?ti karşısında çıktı. 10 gün sonra Eredivisie'de ilk maçına NEC karşısında çıktı. Maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.
FC Twente
17 Ağustos 2014 tarihinde, Ziyech'in Twente ile dört yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
AFC Ajax
30 Ağustos 2016 tarihinde 11 Milyon Euro karşılığında AFC Ajax ile beş senelik sözleşme imzaladı.
Hakim Ziyech Galatasaray'a transferi konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.