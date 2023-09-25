Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesinde kötü bir gelişme yaşandı. Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Ziyech ile ilgili son durumu aktardı. Ziyech sakat mı? Hakim Ziyech sakatlandı mı?

Sarı kırmızılılarda İstanbulspor maçı öncesi Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Galatasaray taraftarları ve sporseverler Ziyech sakat mı? Hakim Ziyech sakatlandı mı gibi konuları araştırdı.

HAKİM ZİYECH SAKATLANDI MI?

Galatasaray muhabiri Metin Karabaş, Ziyech ile ilgili son durumu aktardı. Karabaşi "Başakşehir maçı sonrası ağrıları geçmeyen Ziyech takımla çalışmadı. İstanbulspor maçı 11'inde olması beklenmiyor." Dedi.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?