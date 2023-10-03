Ziyech neden yok? Galatasaray Manchester United maçında Ziyech yok mu?
Galatasaray ve Manchester United arasında oynanacak olan maçta Ziyech'in olup olmadığı merak konusu oldu. Ziyech'in maç kadrosunda yer alacak mı araştırılmaktadır. Peki, Ziyech neden yok? Galatasaray Manchester United maçında Ziyech yok mu? İşte detaylar...
Manchester United ve Galatasaray bugün karşı karşıya geliyor. Merakla beklenen maçın kadrosu araştırılmaktadır. Galatasaray maçında Ziyech yok mu sorusu gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Lig maçının kadrosunda Ziyech neden yer almadı merak konusu oldu. Peki, Ziyech neden yok? Galatasaray Manchester United maçında Ziyech yok mu? Detaylar haberimizde...
Manchester United ve Galatasaray maçı 3 Ekim Salı günü 22.00'da başlayacaktır.
Manchester United ile Galatasaray arasında gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
Hakim Ziyech sakatlığı sebebiyle Galatasaray Manchester United maçında yer almayacaktır.