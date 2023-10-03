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Ziyech neden yok? Galatasaray Manchester United maçında Ziyech yok mu?

Galatasaray ve Manchester United arasında oynanacak olan maçta Ziyech'in olup olmadığı merak konusu oldu. Ziyech'in maç kadrosunda yer alacak mı araştırılmaktadır. Peki, Ziyech neden yok? Galatasaray Manchester United maçında Ziyech yok mu? İşte detaylar...