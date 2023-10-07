Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası Hakim Ziyech'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden kadroda yok, sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden kadroda yok, sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

Ziyech neden oynamıyor? Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı sonrası Hakim Ziyech'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden kadroda yok, sakat mı, ne zaman sahalara dönecek? Detaylar!

ZİYECH NEDEN OYNAMIYOR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından Hakim Ziyech'in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyech'in ayağını denediğini ancak ufak bir ağrı hissettiğini belirten Buruk, risk almak istemediklerini ifade etti. Ayrıca, oyuncuların üst üste maç temposuna alışık olmadığını ve bu durumun sakatlıklara yol açabileceğini dile getirdi. Buruk, milli aradan sonra Ziyech'in performansını ortaya koyacağını umduğunu söyledi.

"3 MAÇ OYNAYINCA AĞRISI OLDU"

Yıldız futbolcu Ziyech hakkında konuşan Buruk, "Hakim Ziyech ayağını denedi ve ufak ağrı var. Risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Uzun süre oynamadılar. 3 maç oynayınca, ağrısı oldu. Çok sakatlık yok, her şey tertemiz gidiyor. Sakatlık olmadan yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah hakim, milli aradan sonra maç performansını ortaya koyacaktır" dedi.

"KÖTÜ BİR ZEMİN VARDI"

Öte yandan Antalyaspor maçındaki zemini eleştiren deneyimli çalıştırıcı, "Kötü bir zemin vardı. Birçok yerde olduğu gibi.. Hava şartları da sıcaktı, nem vardı. Bu da oyunun kalitesini düşürdü. Zaman zaman da yorulduk" ifadelerini kullandı.