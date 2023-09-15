Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında sahaya sürecek mi merak ediliyor. Peki, Ziyech Kopenhag maçında oynayacak mı, kadroda var mı?

Hakim Ziyech Kopenhag maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında sahaya sürecek mi merak ediliyor. Peki, Ziyech Kopenhag maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Detaylar...

ZİYECH KOPENHAG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığını atlatan ve idmanlarda göz dolduran Hakim Ziyech'i Kopenhag maçında ilk 11'de oynatma kararı aldı. Buruk'un, Ziyech'in performansından oldukça memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşündüğü belirtildi.

BEKLENENDEN ERKEN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılarda, beklenenden daha erken idmanlara başlayan ve performansıyla göz dolduran Ziyech teknik ekip ve Okan Buruk'un gözüne girdi.

OKAN BURUK'UN GÖZÜNE GİRDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Okan Buruk'un, sakatlığını atlatan Faslı yıldızı Kopenhag maçında ilk 11'de sahaya süreceği belirtildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HAZIR

Yıldız oyuncuyu Samsunspor maçında ikinci yarı sahaya sürecek olan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne kadar oyuncunun tamamen hazır olacağını düşünüyor.