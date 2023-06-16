Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Hakim Ziyech Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Ziyech ile gündem oldu. Peki, Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ziyech Galatasaray'a gelecek mi?

Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Ziyech Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Ziyech kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Ziyech Galatasaray'a gelecek mi?

ZİYECH KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?









Doğum tarihi: 19 Mart 1993 (30 yıl yaşında), Dronten, Hollanda

Hakim Ziyech (d. 19 Mart 1993), Premier League ekiplerinden Chelsea takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur.

Ziyech, 2015 yılının Mayıs ayında ilk kez Hollanda takımına çağrıldı.

23 Eylül 2015 tarihinde, sosyal medya aracılığıyla Fas millî takımını temsil etme kararını açıkladı. 9 Ekim 2015 tarihinde, Fas adına ilk maçına Fildişi Sahili karşısında dostuk maçında çıktı. Maç 1-0 mağlubiyet ile sonuçlandı.

GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Erden Timur "Ziyech ile görüşüp görüşmemek gibi bir durumumuz yok ancak alternatiftir. Daha önce de görüştüğümüz için. Zaniolo, giderse Hakim Ziyech alternatiflerden biri. Bu sene kısmetli bir seneydi. Bu da artık dile kolay gelmeye başlandı. Bunlar hiç kolay isimler değil. %1 ihtimalin bile peşinden koşuyoruz." dedi.