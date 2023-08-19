Galatasaray, dünyaca ünlü futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi. Bu nedenle Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? Sorusu konu hakkında araştırılan detaylar arasında yerini aldı. Peki, Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? Ziyech Galatasaray'a transfer olacak mı, transfer bedeli ne?

Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Icardi ve Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray bir bomba daha patlatıyor. Sarı-kırmızılılar, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'i İstanbul'a getirdi. Peki, Ziyech Galatasaray'a mı transfer oldu? Ziyech Galatasaray'a transfer olacak mı, transfer bedeli ne?

ZİYECH GALATASARAY'A MI TRANSFER OLDU?

Galatasaray, Hakim Ziyech transferinde mutlu sona çok yakın. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Faslı yıldızı sağlık kontrolünden geçirecek. Herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda Ziyech ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

ZİYECH TRANSFER BEDELİ NE?

Transfer için Galatasaray, Chelsea'ye 1 milyon euro ödeyecek.Ziyech ise sarı-kırmızılılardan, 4.5 milyon euro maaş alacak