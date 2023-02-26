Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Ziya Şengül, 78 yaşında vefat etti. Fenerbahçe camiasının sembol isimlerinden Şengül, 1964-1975 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Futbol dünyasına damgasını vuran bu gelişmenin ardından Ziya Şengül'ün hayatı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Peki, Ziya Şengül neden öldü? Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında?İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında hayatını kaybetti. Futbol camiasına damgasını vuran bu haberin ardından konuyla ilgili açıklama Türkiye Spor Yazarları Derneğinden geldi. Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanı Ziya Şengül vefat etmiştir. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadeleri kullanıldı. Futbolseverler ise Ziya Şengül'ün neden öldüğünü ve ki olduğunu arattırıyor. Peki, Ziya Şengül neden öldü? Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ZİYA ŞENGÜL NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süre TV'lerde spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Ziya Şengül 79 yaşında yaşamını yitirdi. Şengül bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Eski futbolcunun ölüm nedeni henüz açıklanmasa da KOAH hastalığı olduğu biliniyordu.

ZİYA ŞENGÜL KİMDİR?

Ziya Şengül Türk eski milli futbolcu, teknik direktör ve futbol yorumcusu. Fenerbahçe ve Türkiye millî futbol takımının eski kaptanlarındandır.

Ziya Şengül 1.78 m boyundadır. Futbola Ankara PTT'de başladı. 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer oldu (1964). Transfer olduğu Fenerbahçe'de döneminin en başarılı oyuncularından biri oldu (1965). Sarı-lacivertli forma ile 5 lig (1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75), 2 Türkiye Kupası (1967-68, 1973-74) ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası (1968, 1973, 1975) şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ve millî takıma kaptanlık yaptı. Birer kez U-18 Millî ve U-21 Millî oldu. A Millî formayı 21 kez giydi, 17'sinde kaptanlık yaptı, Cezayir ve Bulgaristan maçlarında birer gol attı.

1974 yılında Nesrin Sipahi, Fecri Ebcioğlu, Osman, Şükrü, Cemil, Emin Cankurtaran, Didi ve Yılmaz ile birlikte kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında yer aldı.

1975 yılında Fenerbahçe-Trabzonspor jübile maçıyla futbolculuğu bıraktı. Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak 1979-80 yılında TSYD Kupası, 1980'de Başbakanlık Kupası kazandı. 1979-80 sezonunda ligde 9 galibiyet, 10 Beraberlik, 2 Mağlubiyet aldı (takımın attığı gol sayısı 22, yediği gol sayısı 16)

2001 ile 2013 yılları arasında Telegol adlı spor programında futbol yorumculuğu yaptı. 2015 yılı Eylül ayından itibaren günümüze kadar tvem kanalında yayınlanan "Serbest Vuruş" adlı spor programında yorumculuk yapmaktadır.