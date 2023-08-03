Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Bunun ardından vatandaşlar Ziya Cemal Kadıoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Ziya Cemal Kadıoğlu ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ziya Cemal Kadıoğlu geliyor. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hava Kuvveti Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

Ziya Cemal Kadıoğlu (d. 1 Mart 1961), Türk asker. Mevcut Hava Kuvveti Komutanı.

Yaşamı ve askerî kariyeri

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.