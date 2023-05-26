Zırhlı Birlikler Okulu Tel Örgülerine Erdoğan Afişi Asılmasına Tepki: 'O Fotoğraflar Size Seçimi Kazandırmaz Ama Şanlı Ordumuza Halel Getirir'

Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nun çevresini saran tel örgülere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı. Duruma tepki gösteren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin” dedi.

Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nun çevresini saran tel örgülere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Duruma tepki gösteren Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, "Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin" dedi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine 2 gün kala, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nun tel örgülerine Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın posterleri asıldı. Fotoğrafını çektiği bu duruma tepki gösteren DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı "Cami yetmedi kışlaya da siyaset soktular. TCG Anadolu gemisini seçim otobüsüne döndürdüler yetmedi askeri bölgelere AKP Genel Başkanı'nın fotoğraflarını astılar. O fotoğraflar size seçim kazandırmaz ama şanlı ordumuza halel getirir. Uyarıyoruz, onları asan kimse oradan indirsin" dedi.