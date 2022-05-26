Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı 2022? Kayserispor - Sivasspor maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye Kupasını kim aldı? ZTK kim kazandı? - Haberler

Ziraat Türkiye Kupası kim kazandı? Kayserispor ile Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşma uzatma devrelerine gitti. Peki, Ziraat Türkiye Kupasını kim kazandı 2022? ZTK kim kazandı? Kayserispor - Sivasspor maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? Türkiye Kupasını kim aldı? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINI KİM KAZANDI?

Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma devrelerinde Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

NORMAL SÜREDE EŞİTLİK BOZULMADI

İki takımın da rakip kalelerde tehlike yarattığı ilk yarıda Kayserispor, 33. dakikada Ramazan Civelek ile öne geçti. İlk 45 dakika 1-0'lık Kayserispor üstünlüğüyle geçilirken 60. dakikada Appindangoye mücadeleye 1-1'lik beraberliği getirdi ve maç uzatma devrelerine gitti.

KONATE, SİVASSPOR'A KUPAYI GETİRDİ

Uzatma devrelerinde de gol düellosu devam etti. 95. dakikada Max Gradel, Sivasspor'u öne geçiren golü kaydetti. 107. dakikada ise Kayserispor'da İlhan Parlak sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Dakikalar 113'ü gösterdiğinde ise Sivasspor'da Konate skoru belirleyen golü attı. Mücadeleyi Yiğidolar 3-2 kazandı ve Türkiye Kupası2nın sahibi oldu.

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