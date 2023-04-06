Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupasında yarı finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ZTK yarı finale hangi takımlar kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün de heyecan devam etti. Dün yapılan maçların ardından ilk yarı takımlar belirlendi. Türkiye Kupası'nda bugün yapılacak müsabakalar ile son 16 maçlarına devam edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ZTK yarı finale hangi takımlar kaldı?

ZTK YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKTI?