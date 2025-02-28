Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Grup aşamasının tamamlanmasının ardından, futbolseverler şimdi çeyrek finalde eşleşecek takımları merakla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çeyrek final kura çekiminin tarihini ve detaylarını duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde hangi takımlar mücadele edecek? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek çeyrek ve yarı final kura çekiminde Süper Lig devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray başta olmak üzere çeyrek finale yükselen takımların rakipleri belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, kura çekimini televizyon başında ya da dijital platformlardan anbean takip edebilecekler.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım şu şekilde:

Fenerbahçe

Beşiktaş

Galatasaray

Trabzonspor

Konyaspor

Göztepe

Bodrum FK

İskenderunspor

Bu takımlar, kura çekimi sonrası çeyrek finalde karşılaşacakları rakiplerini öğrenecekler.