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Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı Final hangi takımlar kaldı?

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Ziraat Türkiye Kupası son çeyrek final heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupasında yarı finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Futboseverler ise Kupada yarı Final ve Yarı final müsabakaların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün de heyecan devam edecek. Dün yapılan maçların ardından yarı finalist takımlar belirlendi. Türkiye kupasında bugün yapılacak müsabakalar ile son 8 maçları tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe-Kayserispor

Sivasspor* -Gaziantep FK

Ankaragücü* -Trabzonspor

Galatasaray-Başakşehir

Sivasspor / Fenerbahçe-Kayserispor

Galatasaray-Başakşehir / Ankaragücü

Henüz yarı final maç tarihleri açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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