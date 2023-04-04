Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı Final hangi takımlar kaldı?

Ziraat Türkiye Kupası son çeyrek final heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupasında yarı finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Futboseverler ise Kupada yarı Final ve Yarı final müsabakaların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...