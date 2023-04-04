Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı Final hangi takımlar kaldı?
Gündem Haberleri
Ziraat Türkiye Kupası son çeyrek final heyecanı devam ediyor. Türkiye Kupasında yarı finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Futboseverler ise Kupada yarı Final ve Yarı final müsabakaların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün de heyecan devam edecek. Dün yapılan maçların ardından yarı finalist takımlar belirlendi. Türkiye kupasında bugün yapılacak müsabakalar ile son 8 maçları tamamlanacak. Peki, Ziraat Türkiye kupası yarı final müsabakaları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman oynanacak? ZTK yarı final hangi takımlar kaldı? ZTK maç programı! Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe-Kayserispor
Sivasspor* -Gaziantep FK
Ankaragücü* -Trabzonspor
Galatasaray-Başakşehir
Sivasspor / Fenerbahçe-Kayserispor
Galatasaray-Başakşehir / Ankaragücü
Henüz yarı final maç tarihleri açıklanmadı.