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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı finale kalan takımlar belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Yarı finalde oynanacak maçlar ve tarihleri merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri:

- Ankaragücü - Başakşehir

- Fenerbahçe - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 2,3 veya 4 mayıs tarihlerinde oynanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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