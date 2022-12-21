Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar kimler? ZTK hangi takımlar tur atladı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları oynanmaya devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar kimler? ZTK hangi takımlar tur atladı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...