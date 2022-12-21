Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar kimler? ZTK hangi takımlar tur atladı?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları oynanmaya devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar kimler? ZTK hangi takımlar tur atladı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...
Türkiye Kupası'nda futbol heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Ziraat Türkiye Kupası tur atlayan takımlar kimler? ZTK hangi takımlar tur atladı? soruları yer alıyor. ZTK'da 5. tur maçları oynanmaya devam ederken tur atlayan takımlar merak edildi. İşte detaylar...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TUR ATLAYAN TAKIMLAR KİMLER?
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan takımlar şuanlık şöyle;
- MKE Ankaragücü
- HangiKredi Ümraniyespor
- Demir Grup Sivasspor
- Medipol Başakşehir
- Fenerbahçe
- Karacabey Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları 22 Aralık günü sona erecek. Son maçların oynanmasının ardından ZTK'da tur atlayan takımlar tamamlanacak.