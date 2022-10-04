Ziraat Türkiye Kupası futbolseverlerin büyük ilgisini çekmekte. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 3.tur eşleşme kurası bugün canlı olarak yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'na 3. eleme turu ile katılacak olan Trabzonspor'un rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? aratılmakta. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kuraları çekilmesinin ardından Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası rakibi belli olacak. Futbolseverler ise kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor kiminle eşleşti? ZTK Trabzonspor rakibi belli mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eleme kuraları halen devam etmekte. Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme kuralarının sonucunda Trabzonspor'un rakibinin kim olduğu henüz belli olmadı. Kura çekimi sonucu Trabzonspor'un rakibinin belli olmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.