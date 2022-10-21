Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kuraları çekildi. Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor'un ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Bordo- mavili ekibin taraftarları ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor? İşte detaylar...