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Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor?

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Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kuraları çekildi. Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor'un ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Bordo- mavili ekibin taraftarları ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kura sonucu ZTK 4.turda yarışacak olan takımlar eşleşti. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor'un ne zaman Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağı yer alıyor. Bordo-mavili ekibin taraftarları ZTK Trabzonspor hangi turda katılıyor? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor hangi turda katılacak? ZTK Trabzonsporhangi turda katılıyor? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TRABZONSPOR HANGİ TURDA KATILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eşleşmelerinin kuraları çekildi. Trabzonspor takımı ise Ziraat Türkiye Kupası'na 5.tur eşleşmelerinde katılacak.

Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Serik Belediyespor

Galatasaray - Yeşilyurt DÇ Ofspor

Sivas Belediyespor - Yukatel Kayserispor

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Eyüpspor - Düzcespor

Göztepe - Bucaspor

Denizlispor - Şanlıurfaspor

Ümraniyespor - Efeler 09 FK

Alanyaspor - Sakaryaspor

Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdarespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor - Nazille Belediyespor

Giresunspor - Ankaraspor

Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler

Kasımpaşa - 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor

Samsunspor - Adanaspor

Altınordu - Bodrumspor

Boluspor - Tarsus İdmanyurdu

Manisa FK - 23 Elazığ FK

Yeni Malatyaspor - Uşakspor

Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

Karagümrük - Kırşehirspor

Antalyaspor - Pendikspor

Rizespor - Kırklarelispor

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türkiye Kupası Trabzonspor Futbol Gündem Spor Haberler

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