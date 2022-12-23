Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları sona erdi. Maçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ZTK 5. tur karşılaşmalarının son maçında Galatasaray Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle mağlup etti. Aslan, adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:
Galatasaray
Beşiktaş
Antalyaspor
Karagümrük
Gaziantep FK
Sivasspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanyaspor
Kayserispor
Rizespor
Ankaragücü
Ümraniyespor
Karacabey Belediyespor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
2022-23 Türkiye Kupası takvimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulmuştur.
- 1. Tur : 5 Eylül 2022 : 13-15 Eylül 2022
- 2. Tur : 16 Eylül 2022 : 27-29 Eylül 2022
- 3. Tur : 4 Ekim 2022 : 18-20 Ekim 2022
- 4. Tur : 21 Ekim 2022 : 8-10 Kasım 2022
- 5. Tur : 11 Kasım 2022 : 20-22 Aralık 2022
- Son 16 turu :: 17-19 Ocak 2023
- Çeyrek final : Ocak 2023 : 28 Şubat-2 Mart 2023
- Yarı final : 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023
- 2. Maçlar:25-27 Nisan 2023
- Final : Yok : 1 Haziran 2023
Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022