Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları sona erdi. Maçların ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ZTK 5. tur karşılaşmalarının son maçında Galatasaray Keçiörengücü'nü Gomis'in attığı golle mağlup etti. Aslan, adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? ZTK son 16 eşleşmeleri belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

ZTK SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselenler takımlar:

Galatasaray

Beşiktaş

Antalyaspor

Karagümrük

Gaziantep FK

Sivasspor

Trabzonspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Başakşehir

Alanyaspor

Kayserispor

Rizespor

Ankaragücü

Ümraniyespor

Karacabey Belediyespor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

2022-2023 ZTK TURNUVA TAKVİMİ

2022-23 Türkiye Kupası takvimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulmuştur.

1. Tur : 5 Eylül 2022 : 13-15 Eylül 2022

2. Tur : 16 Eylül 2022 : 27-29 Eylül 2022

3. Tur : 4 Ekim 2022 : 18-20 Ekim 2022

4. Tur : 21 Ekim 2022 : 8-10 Kasım 2022

5. Tur : 11 Kasım 2022 : 20-22 Aralık 2022

Son 16 turu :: 17-19 Ocak 2023

Çeyrek final : Ocak 2023 : 28 Şubat-2 Mart 2023

Yarı final : 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023

2. Maçlar:25-27 Nisan 2023

Final : Yok : 1 Haziran 2023

TURNUVA FORMATI

Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.