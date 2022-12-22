Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası üst tura yükselen takımlar hangileri, 5. turu geçenler kimler? İşte detaylar...

2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası üst tura yükselen takımlar hangileri, 5. turu geçenler kimler?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI KAÇ KAÇ BİTTİ?

20-21 Aralık arasında oynanan 5. tur ZTK maçları ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa 1 - 2 Hangikredi Ümraniyespor

MKE Ankaragücü 2 - 0 Tuzlaspor

DG Sivasspor 5 - 2 Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor 1 - 0 Manisa FK

Medipol Başakşehir 3 - 1 Göztepe

Fenerbahçe 3 - 1 İstanbulspor

Bitexen Giresunspor 0 - 5 TECO Karacabey Belediye Spor

Fatih Karagümrük 3 - 0 Uşak Spor

Alanyaspor 3 -2 Eyüpspor

Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor

Beşiktaş 4 -2 Şanlıurfaspor

Diğer maçlar henüz oynanmadı.

ZTK 5. TURU GEÇEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Bir üst tura (son 16'ya) yükselen takımlar şöyle:

- Ümraniyespor

- Ankaragücü

- Sivasspor

- Antalyaspor

- M. Başakşehir

- Fenerbahçe

- Karacabey Belediye Spor

- Fatih Karagümrük

- Alanyaspor

- Trabzonspor

- Beşiktaş

ZTK SON 16 EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Henüz 5. tur maçları tamamlanmadığı için son 16 eşleşmeleri belli olmadı. 20-22 Aralık arasında oynanacak olan 5. tur maçları sonrasında eşleşmeler belli olacak.

2022-2023 ZTK TURNUVA TAKVİMİ

2022-23 Türkiye Kupası takvimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulmuştur.

1. Tur : 5 Eylül 2022 : 13-15 Eylül 2022

2. Tur : 16 Eylül 2022 : 27-29 Eylül 2022

3. Tur : 4 Ekim 2022 : 18-20 Ekim 2022

4. Tur : 21 Ekim 2022 : 8-10 Kasım 2022

5. Tur : 11 Kasım 2022 : 20-22 Aralık 2022

Son 16 turu :: 17-19 Ocak 2023

Çeyrek final : Ocak 2023 : 28 Şubat-2 Mart 2023

Yarı final : 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023

2. Maçlar:25-27 Nisan 2023

Final : Yok : 1 Haziran 2023

TURNUVA FORMATI

Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.