Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası üst tura yükselen takımlar hangileri, 5. turu geçenler kimler?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası üst tura yükselen takımlar hangileri, 5. turu geçenler kimler? İşte detaylar...
2022-23 Türkiye Kupası veya sponsorluk anlaşması gereği 2022-23 Ziraat Türkiye Kupası, Türkiye Kupası turnuvasının 61. organizasyonudur. Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri belli oldu mu? Ziraat Türkiye Kupası üst tura yükselen takımlar hangileri, 5. turu geçenler kimler?
20-21 Aralık arasında oynanan 5. tur ZTK maçları ve sonuçları şöyle:
- Kasımpaşa 1 - 2 Hangikredi Ümraniyespor
- MKE Ankaragücü 2 - 0 Tuzlaspor
- DG Sivasspor 5 - 2 Esenler Erokspor
- Fraport TAV Antalyaspor 1 - 0 Manisa FK
- Medipol Başakşehir 3 - 1 Göztepe
- Fenerbahçe 3 - 1 İstanbulspor
- Bitexen Giresunspor 0 - 5 TECO Karacabey Belediye Spor
- Fatih Karagümrük 3 - 0 Uşak Spor
- Alanyaspor 3 -2 Eyüpspor
- Trabzonspor 3 - 0 Samsunspor
- Beşiktaş 4 -2 Şanlıurfaspor
Diğer maçlar henüz oynanmadı.
Bir üst tura (son 16'ya) yükselen takımlar şöyle:
- Ümraniyespor
- Ankaragücü
- Sivasspor
- Antalyaspor
- M. Başakşehir
- Fenerbahçe
- Karacabey Belediye Spor
- Fatih Karagümrük
- Alanyaspor
- Trabzonspor
- Beşiktaş
Henüz 5. tur maçları tamamlanmadığı için son 16 eşleşmeleri belli olmadı. 20-22 Aralık arasında oynanacak olan 5. tur maçları sonrasında eşleşmeler belli olacak.
2022-23 Türkiye Kupası takvimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyurulmuştur.
1. Tur : 5 Eylül 2022 : 13-15 Eylül 2022
2. Tur : 16 Eylül 2022 : 27-29 Eylül 2022
3. Tur : 4 Ekim 2022 : 18-20 Ekim 2022
4. Tur : 21 Ekim 2022 : 8-10 Kasım 2022
5. Tur : 11 Kasım 2022 : 20-22 Aralık 2022
Son 16 turu :: 17-19 Ocak 2023
Çeyrek final : Ocak 2023 : 28 Şubat-2 Mart 2023
Yarı final : 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023
2. Maçlar:25-27 Nisan 2023
Final : Yok : 1 Haziran 2023
Karşılaşmalar yarı finaller hariç tek maç üzerinden oynanacak olup 90 dakikada eşitliğin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacaktır. Yarı final eşleşmelerinde deplasman golü kuralı uygulanmayacak ve 2 maç toplamında atılan goller eşitse uzatma oynanacaktır.