Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. Uzatma dakikalarında bulduğu golle maçı 1-0 kazanan Konyaspor, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. İşte detaylar!
Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçtaki önemli anlar ise şöyle:
- 3. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan N'jie, topu ceza alanının hemen önüne kadar sürdü. N'jie'nin sert şutunun ardından top az farklı dışarı çıktı.
- 14. dakikada sağ kanattan aldığı topu ceza sahasının içine kadar götüren Koita'nın şutunu kaleci Deniz Ertaş çıkardı.
- 38. dakikada Yunus Mallı'nın ceza sahasına yakın sağ bölgeden kullandığı serbest vuruşa Kahraman yükseldi. Kahraman'ın kafa vuruşunun ardından top yan direkten döndü. Ardından savunma topu kornere gönderdi.
- 60. dakikada topu alan Moreno, sol kanattan ceza sahası içerisine girdi. Şutun ardından top kaleci Nikoloc'da kaldı.
- 63. dakikada Ethemi sürdüğü topu girdiği ikili mücadele sonrası çizgiden çıkararak içeri gönderdi. Ethemi'nin ortası sonrası topu kontrol eden Prip istediği gibi vuramadı, top auta çıktı.
- 95. dakikada Sinan'ın ceza sahasının sol çizgisinden içeri gönderdiği topu Ziya Erdal kontrol etti. Ziya'nın şutu sonrası savunmaya çarpan top kalecide kaldı.
- 107. dakikada Emrah Başsan sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Sinan'ın kafa vuruşu sonrası top kalecide kaldı.
- 109. dakikada sol kanattan yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde savunmadan topu kapan Ahmet Oğuz'un sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. (İHA)