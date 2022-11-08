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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? ZTK şampiyonu UEFA Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi'ne mi gidiyor?

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Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? ZTK şampiyonu UEFA Avrupa Ligi mi, Konferans Ligi'ne mi gidiyor?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı sürerken futbol severler bu sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor merak ediyorlar. Peki, Bu sene ZTK şampiyonu nereye gidecek? Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidecek? Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'ya gidiyor mu? ZTK şampiyonu nereye gidiyor yanıtı!

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor? Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı sürerken futbol severler bu sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidiyor merak ediyorlar. Peki, Bu sene ZTK şampiyonu nereye gidecek? Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu nereye gidecek? Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'ya gidiyor mu? İşte detaylar haberimizde...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU AVRUPA'DA NEREYE GİDİYOR?

Bu sezon yani 2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Eğer ülke puanı sıralamasında tekrardan üst sıralara yükselirsek geçen sezon olduğu gibi gelecek sezondan itibaren Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi şu şekilde:

Aşama Kura çekim tarihi Maç tarihleri
1. Tur 5 Eylül 2022 13-15 Eylül 2022
2. Tur 16 Eylül 2022 27-29 Eylül 2022
3. Tur 4 Ekim 2022 18-20 Ekim 2022
4. Tur 21 Ekim 2022 8-10 Kasım 2022
5. Tur 20-22 Aralık 2022
Son 16 turu 17-19 Ocak 2023
Çeyrek final Ocak 2023 28 Şubat-2 Mart 2023
Yarı final 1. Maçlar:4-6 Nisan 2023
2. Maçlar:25-27 Nisan 2023
Final Yok1 Haziran 2023
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