Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı? merak ediliyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı''nda Fenerbahçe ile Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı? gündeme geliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı?

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı? gündeme geliyor. Sarı-Lacivertliler, ilk yarıda Batshuayi''nin ayağından bulduğu gollerle 2-0'lık skorla kupaya uzandı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı? merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu 2023! Ziraat Türkiye Kupası hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU 2023

Fenerbahçe, maçın ilk dakikasında Michy Batshuayi''nin golüyle öne geçti. Arda Güler''in ince pasıyla savunmanın arkasına sarkan Belçikalı forvet, kaleciyi çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu. Sarı-Lacivertliler, 29''uncu dakikada Michy Batshuayi''nin golüyle skoru 2-0''a getirdi. İlk yarım saatte baskılı oynayan Fenerbahçe, farkı açacak pozisyonlardan da yararlanamadı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 34''te Biglia, Caner Erkin ve Serdar Güler''i oyundan çıkardı. Karzev, Lima ve Januzah sahaya girdi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Başakşehir''de 67''nci dakikada Adnan Januzaj topu ağlarla buluşturdu. Ancak Keny''nin İrfan Can Eğribayat''a faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu pozisyon çok tartışıldı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve kupaya Fenerbahçe uzandı.

2013-14''teki Süper Lig şampiyonluğundan bu yana herhangi bir kupa kazanamayan Fenerbahçe''nin 9 yıllık hasreti de 2022-23 sezonunda dinmiş oldu. Süper Lig''de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray''a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası''nı kazanarak hem kupa özlemini bitirdi hem de taraftarını teselli etti.

Sarı-Lacivertliler böylece Ziraat Türkiye Kupası''nda 7''nci kez zafer yaşadı. Fenerbahçe bu kupayı 1967-68, 1973-74, 1978-79, 1982-83, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında kazanmıştı. Sarı-Lacivertliler''in Ziraat Türkiye Kupası''ndaki 10 yılık özlemi de son buldu.

ALİ KOÇ'UN İLK KUPASI

5 Haziran 2018''de Fenerbahçe''de başkan seçilen Ali Koç, 5 yıllık görev süresinde futbol branşında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Maçın ilk dakikasında Batshuayi''nin attığı golde asisti yapan Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası Finali''nde ''En iyi oyuncu'' seçildi.