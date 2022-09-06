2022-2023 futbol sezonunda Ziraat Türkiye Kupası dönemi başlıyor. Taraftarların heyecanla beklediği Ziraat Kupası maçlarına az zaman kaldı. Futbolseverler ise Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? Sorularına yanıt arıyor. TFF 3. Lig'den 34 ve 18 ilden 1 tane katılan amatör takımlar ile toplamda 52 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu eşleşmeleri belli mi? Ziraat Türkiye Kupası hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası

TFF 3. Lig'den 34 ve 18 ilden 1 tane katılan amatör takımlar ile toplamda 52 takımın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası maçları başlamadan önce 1. Eleme turu eşleşmeleri belirlendi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kura sonucu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Taraftarlar ise hangi takımların birbiri ile eşleştiğini, hangi takım ile karşı karşıya geleceklerini merak edip araştırmalara başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar tek maç eleme şeklinde ve bölgesel olarak oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu eşleşmeleri belli mi? Ziraat Türkiye Kupası eleme eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği ve gün saymaya başladığı Ziraat Türkiye Kupası maçlarına az zaman kaldı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilen kura sonucu Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu eşleşmeleri belirlendi. 1. Eleme turu eşleşmelerinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

13,14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeler ise şu şekilde belirlendi;