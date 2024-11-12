Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. Eleme Turu ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 4. Eleme Turu maçlarının programını açıklandı mı ve maçlar hangi tarihte oynanacağı merak ediliyor. TFF, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programının kesinleştiğini duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı nedir, maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu maç programı açıklanmasının ardından, karşılaşmalar hangi tarihte ve ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı belli oldu mu? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Detaylar haberimizdedir...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇ PROGRAMI
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programını açıkladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak. Bazı karşılaşmaların stadyum bilgileri ise daha sonra duyurulacak.
İşte TFF'nin duyurduğu Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklandı.— TFF (@TFF_Org) November 12, 2024
Bu turda müsabakalar 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. pic.twitter.com/LMp0dcBzCg