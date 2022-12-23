Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi tamamlandı. Bu turda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Rakiplerin belli olmasının ardından futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusunu araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Saat 11.30'da gerçekleşen kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. En çok merak edilen sorular arasında Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusu yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor maçları ne zaman, hangi tarihte?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak olan karşılaşmaların henüz kuraların yeni çekilmesi nedeniyle belli olmadı. Karşılaşmalar hakkındaki detayların kesinleşmesinin ardından haberimiz güncellenecek ve karşılaşma bilgileri paylaşılacaktır.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar, tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023'te oynanacak.

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK-Konyaspor

Sivasspor-Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

Fatih Karagümrük-Başakşehir

Antalyaspor-Kayserispor

Fenerbahçe-Rizespor

Beşiktaş-Ankaragücü