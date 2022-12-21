Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçların başında Trabzonspor - Samsunspor ve Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçları geliyor. ZTK maçlarını canlı izlemek isteyenler, Ziraat Türkiye Kupası maçları izle! 21 Aralık ZTK maçı canlı izle! ZTK maçları hangi kanalda, saat kaçta, bugün hangi maçlar var? araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linkleri...

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. A Spor canlı izle! 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor A Spor HD ZTK maçı izle! Beşiktaş - Şanlıurfaspor canlı izle! HD A Spor maç izleme linki var mı? A Spor CANLI izle! A Spor HD kesintisiz izleme linki! A Spor canlı maç izle! A Spor ZTK maçı canlı yayın! Ziraat Türkiye Kupası maçları izle! 21 Aralık ZTK maçı canlı izle!

A SPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

A Spor'u resmi web sitesi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A SPOR CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - YLPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yılport Samsunspor ZTK maçı 21 Aralık Çarşamba saat 19:00 'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçı 21 Aralık Çarşamba saat 21:00 'da başlayacak.

ASPOR FREKANS BİLGİLERİ

FREKANS : 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON : H ( Yatay )

FEC : 5/6

DIGITURK : 88. kanal

TİVİBU : 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

21 ARALIK A SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 - Son Sayfa – canlı

07:00 -Sabah Sporu - canlı

10:00- Medya Dünyası - canlı

12:00- Spor Ajansı - canlı

13:00- BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY B.S. | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00- CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00- TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00- BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00- Türkiye'nin Kupası – canlı

A SPOR HAKKINDA BİLGİLER

A Spor, Zirve Holding bünyesindeki Kalyon Grubu'nun sahipliğini yaptığı bir spor kanalıdır. 15 Temmuz 2014'te yayın hayatına başlaması planlanan kanal Türksat 4A uydusuna geçişin ertelenmesi üzerine 18 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına merhaba demiştir. Türkiye Kupası maçlarının yanında TRT ile birlikte Süper Lig maçlarının özetlerini yayınlamaktadır. Sporun her dalında haberler, yorumlar ve tartışma programları bu kanalın içinde yayınlanmaktadır. Aynı zamanda A Spor, TRT Spor, NTV Spor, Fenerbahçe TV ve sportstv'den sonra Türkiye'nin beşinci şifresiz yayın yapan spor kanalı olmuştur. Ayrıca Türkiye'nin yayıncılık tarihindeki ilk şifresiz HD yayın yapan spor kanalı olmuştur ve aynı zamanda A Spor Radyo ile eş zamanlı olarak yayın yapmaktadır.