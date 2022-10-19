Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve heyecanla araştırılıyor. Merak edilen konuların başında ise Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusu yer alıyor. Ayrıca merak edilen bir diğer soru ise Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusu oluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusu, maç tarihlerinin yaklaşması ile birlikte maçları canlı izlemek isteyen kişilerin araştırdığı konuların başında yer alıyor. Bu nedenle birçok vatandaş gün içerisinde Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusunu ve Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmaları internet üzerinden veya televizyon üzerinden canlı izleyebilirler.
Kasımpaşa – Yeni Mersin İdmanyurdu | 13:00
Çaykur Rizespor – Boyabat 1868 Spor | 15:00
Yukatel Kayserispor – Alagöz Holding Iğdır Fk | 17:30
Adana Demirspor – Adıyaman Fk | 20:30
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal