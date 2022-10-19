Ziraat Türkiye Kupası hakkında birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve heyecanla araştırılıyor. Merak edilen konuların başında ise Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusu yer alıyor. Ayrıca merak edilen bir diğer soru ise Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusu oluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusu, maç tarihlerinin yaklaşması ile birlikte maçları canlı izlemek isteyen kişilerin araştırdığı konuların başında yer alıyor. Bu nedenle birçok vatandaş gün içerisinde Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Sorusunu ve Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Sorusunu yanıtladık. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Salı, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçları, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmaları internet üzerinden veya televizyon üzerinden canlı izleyebilirler.

18 EKİM SALI ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Kasımpaşa – Yeni Mersin İdmanyurdu | 13:00

Çaykur Rizespor – Boyabat 1868 Spor | 15:00

Yukatel Kayserispor – Alagöz Holding Iğdır Fk | 17:30

Adana Demirspor – Adıyaman Fk | 20:30

A SPOR FREKANS AYARLARI

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal