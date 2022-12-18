Ziraat Türkiye Kupası maç programı! ZTK 5. tur eşleşmeleri nasıl? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan 5. tur maçlarında eşleşmeler nasıldı merak ediliyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları!
Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak olan 5. tur maçlarında eşleşmeler nasıldı merak ediliyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
- Gaziantep FK - Boluspor
- Fatih Karagümrük - Uşakspor
- Giresunspor - Karacabey Belediyespor
- Fenerbahçe - İstanbulspor
- Ankaragücü - Tuzlaspor
- Kayserispor - Gençlerbirliği
- Kasımpaşa - Ümraniyespor
- Sivasspor - Esenler Erokspor
- Başakşehir - Göztepe
- Antalyaspor - Manisa FK
- Beşiktaş - Şanlıurfaspor
- Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
- Konyaspor - Bodrumspor
- Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
- Trabzonspor - Samsunspor
- Alanyaspor - Eyüpspor