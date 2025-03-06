ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ | Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile çeyrek final eşleşmeleri netleşecek. Özellikle olası derbi eşleşmeleri ve yarı final yolculuğu, futbol dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Canlı yayınla ekranlara gelecek olan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

ZTK KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kulüp yetkililerinin katılımıyla 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇEYREK FİNALE HANGİ TAKIMLAR KALDI?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finale kalan takımlar arasında Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray, Göztepe, Sipay Bodrum FK ve İskenderunspor bulunuyor. Çeyrek final eşleşmeleri, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında netleşecek.