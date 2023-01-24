Ziraat Türkiye kupası kuraları çekildi mi? Türkiye kupasında çeyrek final ve Yarı final eşleşmeleri nasıl oldu?
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Futbolseverlerin bir süredir merak ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olmuştu. Kupada çeyrek final ve yarı final eşlemeleri buğun yapılan kura çekimi ile belli oldu. Peki Türkiye kupasında çeyrek final ve Yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşmesi gibi erken final bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Peki Ziraat Türkiye kupası kuraları çekildi mi? Türkiye kupasında çeyrek final ve Yarı final eşleşmeleri nasıl oldu? Çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...
Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri bugün yapılan kura çekimi ile belli oldu. Kupada eşleşmeler şu şekilde:
- Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor (Ev sahibi Fenerbahçe)
- Demir Grup Sivasspor – Gaziantep FK (Ev sahibi Sivasspor)
- Trabzonspor – Ankaragücü (Ev sahibi Ankaragücü)
- Başakşehir – Galatasaray (Ev sahibi Galatasaray)
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Demir Grup Sivasspor – Gaziantep FK (Ev sahibi Sivasspor) eşleşmesinin galibi ile Fenerbahçe – Yukatel Kayserispor (Ev sahibi Fenerbahçe) eşleşmesinin galibi yarı finalde karşılaşacak. Başakşehir – Galatasaray (Ev sahibi Galatasaray) eşleşmesinin galibi ise Trabzonspor – Ankaragücü (Ev sahibi Ankaragücü) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelece