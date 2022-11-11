Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? sorusunu araştırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken ZTK 5.tur eşleşmeleri merak edildi. Arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası 5 tur kura çekimi ne zaman? ZTK 5. tur kura çekimi hangi kanalda? ZTK kura çekimi ne zaman? soruları aratıldı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri!

ZTK 5. tur kura çekimi hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçları sona erdi. Tur atlayan takımlar ile Türkiye Kupası'na bu turda katılacak olan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in eşleşmeleri heyecanla bekleniyor. ZTK 5. tur kura çekimi hangi kanalda? ZTK kura çekimi ne zaman? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 11 Kasım günü yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek. 5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak. Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur eşleşme kuraları 11 Kasım günü saat 15:00'da başlayacak ve A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.