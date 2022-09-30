Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK 3. tur kura çekimi hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşen karşılaşma sonrasında tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası 2.tur elemelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 3.tur maçları ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK 3. tur kura çekimi hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine zaman?Sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşen karşılaşma sonrasında tamamlandı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçları başlayacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimine zaman? ZTK 3. tur kura çekimi hangi kanalda?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçları kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 4 Ekim Salı günü gerçekleşecek. TFF'nin açıklaması ise şöyle; "Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek." 3. eleme turunda 68 takım yer alıyor. Maçlar tek maç eleme sistemi ile gerçekleşecek.