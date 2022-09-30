Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK 3. tur kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur elemeleri 29 Eylül akşamı saat 20:00'da Eskişehirspor ile Muş Spor arasında gerçekleşen karşılaşma sonrasında tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası 2.tur elemelerinin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 3.tur maçları ne zaman? Sorusu gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK 3. tur kura çekimi hangi kanalda?