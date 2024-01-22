Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları gündeme gelirken Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi heyecanı sürüyor. 5. tur müsabakalarının ardından adlarını son 16 turuna yazdırmayı başaran takımlar, gerçekleştirilecek kura çekiminde gelecek rakiplerini öğrenecek. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14:00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Fenerbahçe

Galatasaray

Beşiktaş

Trabzonspor

RAMS Başakşehir

Konyaspor

Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR