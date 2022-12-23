Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK kura çekimi ne zaman, hangi kanalda çekilecek?

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte olan Ziraat Türkiye Kupası için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu ve Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Şeklinde araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK kura çekimi ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası için gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ne zaman yapılacağını meran eden futbolseverler, arama motorları üzerinde Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK kura çekimi ne zaman çekilecek? Sorularını sorgulatıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? ZTK kura çekimi ne zaman çekilecek?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aspor kanalı, Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.