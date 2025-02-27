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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak 2. sırada yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından grubunu ikinci bitirdi ve Çeyrek Final'e yükseldi.

Seri başı olan takımlar

- Beşiktaş

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar

- Galatasaray

- Bodrumspor

- İskenderunspor

- Göztepe

* Müsabaka 1-2-3 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynanacak.

* Kura çekimi 28 Şubat Cuma günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

DEV MAÇ BEKLİYOR

Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde karşılaşmayacak. Galatasaray, bu nedenle Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ile eşleşecek.

Kura çekimi 6 Mart'ta yapılacak

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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