Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?

Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından grubunu ikinci bitirdi ve Çeyrek Final'e yükseldi.

Seri başı olan takımlar

- Beşiktaş

- Fenerbahçe

- Trabzonspor

- Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar

- Galatasaray

- Bodrumspor

- İskenderunspor

- Göztepe

* Müsabaka 1-2-3 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynanacak.

* Kura çekimi 28 Şubat Cuma günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

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Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde karşılaşmayacak. Galatasaray, bu nedenle Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ile eşleşecek.

Kura çekimi 6 Mart'ta yapılacak