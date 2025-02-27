Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile golsüz berabere kalarak 2. sırada yer aldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman 2025? Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2025?
Sarı-kırmızılılar bu sonuçların ardından grubunu ikinci bitirdi ve Çeyrek Final'e yükseldi.
Seri başı olan takımlar
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
- Trabzonspor
- Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar
- Galatasaray
- Bodrumspor
- İskenderunspor
- Göztepe
* Müsabaka 1-2-3 Nisan tarihlerinde deplasmanda oynanacak.
* Kura çekimi 28 Şubat Cuma günü saat 14:30'da gerçekleştirilecek.
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Aynı gruptan çıkan takımlar çeyrek finalde karşılaşmayacak. Galatasaray, bu nedenle Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ile eşleşecek.
Kura çekimi 6 Mart'ta yapılacak