ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, bu sezon da büyük bir heyecana sahne olacak. Kura çekimi ile takımların eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izlenebilir mi? Futbol dünyasının gözü kulağı bugün yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde. 5. tur eşleşmeleri için yapılacak kura çekimi, kupanın heyecanını bir üst seviyeye taşıyor. Taraftarlar ise "Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi bugün (20 Aralık ) saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda beşinci eleme turundan gruplara kalmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Eyüpspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Boluspor, Kocaelispor, İstanbulspor, Bodrum FK, Sivasspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Karagümrük, Ankaragücü ve Gaziantep FK rakiplerini eleyerek gruplara kalmaya hak kazandı.

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