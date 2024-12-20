Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: İsrail'in Suriye'yi işgali kabul edilemez, bölgeyi tehdit eden saldırganlık durdurulmalı
İsrail'in Suriye'yi işgali sonrası Erdoğan'dan dünyaya çağrı
Suriyeliler ülkelerine nasıl dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Pentagon'dan Suriye'deki asker sayısı için fıkra gibi açıklama
Pentagon'dan fıkra gibi Suriye açıklaması
Trump'ın övgü dolu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, bugün gerçekleşiyor. Kupada mücadele edecek takımların rakipleri belli olurken, birçok kişi "Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar…

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, bu sezon da büyük bir heyecana sahne olacak. Kura çekimi ile takımların eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izlenebilir mi? Futbol dünyasının gözü kulağı bugün yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde. 5. tur eşleşmeleri için yapılacak kura çekimi, kupanın heyecanını bir üst seviyeye taşıyor. Taraftarlar ise "Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi bugün (20 Aralık ) saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenecek kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda beşinci eleme turundan gruplara kalmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Eyüpspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Boluspor, Kocaelispor, İstanbulspor, Bodrum FK, Sivasspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Karagümrük, Ankaragücü ve Gaziantep FK rakiplerini eleyerek gruplara kalmaya hak kazandı.

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Özgür Demirtaş asgari ücret için net rakam verdi
img

Trump'ın "O çok akıllı biri" sözlerine Erdoğan'dan ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz'da polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Polis tarafından vurulan ünlü mimar hayatını kaybetti
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim
Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 125 kat arttı
Bütün ülke onu konuşuyor
Prof. Dr. Cemal Zehir: Asgari ücret refah payı artışlarıyla en fazla 25 bin liraya çıkabilir
Asgari ücretle ilgili net tahmin: En fazla bu kadar olur

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? Sterlin ne kadar? 1 Pound kaç TL? Güncel Sterlin/Pound kuru! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? GELİNİM MUTFAKTA 20 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 20 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? İstanbul (İSKİ) barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 20 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Eyüpspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! MSB personel alımı ne zaman, şartları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.