Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu kura çekimi yaklaşıyor. Bu turda, 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 ekip yarışacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir, CANLI izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar…

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecan, dördüncü tur müsabakaları ile devam edecek. Binlerce futbolsever, dördüncü tur kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, nereden izlenir, CANLI izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur kura çekimi saat kaçta? İşte detaylar…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nın dördüncü eleme turu kura çekimi 7 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak. Bu turda, 3. eleme turunu aşan 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 ekip yarışacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmaların galibi, adını 5. eleme tura yazdıracak. Kura çekimi, canlı olarak A Spor kanalından yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak ve kura çekimi saat 14.00'te başlayacak