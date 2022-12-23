Birçok kişi tarafından heyecanla beklenmekte olan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? futbolseverler tarafından gün içerisinde sık sık araştırılıyor. 23 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek olan Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündemde yer alıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak? ZTK kura çekimi hangi kanalda gerçekleştirilecek?

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da gerçekleştirilecek. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aspor kanalı, Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.