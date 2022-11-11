Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK 5.tur kura çekimi nereden izlenir? Ziraat Türkiye Kupası canlı izleme linki! ZTK kura çekimi!

Sıkı sıkıya takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur maçlarının tamamlanmasının ardından futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimini heyecanla bekliyor. Tur atlayan takımlar ile kupa serüvenine 5.turda katılan takımların eşleşmeleri merak ediliyor. Kura çekimini takip etmek isteyenler ise Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK 5.tur kura çekimi nereden izlenir? sorularını aratıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası canlı izleme linki! ZTK kura çekimi!

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? sorusu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. Heyecanla beklenen ZTK 5. tur kura çekimini takip etmek isteyen futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? ZTK 5.tur kura çekimi nereden izlenir? İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Kasım günü 5. tur eşleşmeleri için kura çekimi yapılacak. Kura çekimi A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimini izlemek için ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE' ye tıklayınız.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak. Bu turda, 4. Eleme turunu geçen 27 takım ile birlikte Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir takımları yer alacak.

Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek.

ZTK 5. Eleme Turu Kura Çekimine katılacak takımlar şöyle:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5.TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur kura çekimi yapılacak. Kura çekimi ile maçların oynanacağı tarih belli olacak.