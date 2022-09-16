Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşme heyecanı başlıyor. 58 takımın seri başı sistemine göre eşleşeceği kura çekimi öncesi kura çekiminin hangi kanalda, saat kaçta yapılacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Türkiye kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan kura çekimiyle devam ediyor. 58 takımın eşleşeceği kura çekimine futbolseverler yoğun ilgi gösteriyor. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda en çok Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Türkiye kupası kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi hangi kanalda? konuları araştırılıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili merak edilen detaylar;



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi,ASpor üzerinden canlı izlenebilecek.

TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat 11.30'da başlayacak. İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.