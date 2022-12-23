Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi CANLI izleme linki! ZTK CANLI takip!

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, Aspor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aspor kanalı, Türksat uydusu üzerinden ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü saat 11:30'da gerçekleştirilecek.