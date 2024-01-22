Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle! 22 Ocak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme linki spor severler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aralarında bulunduğu takımların mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda, heyecanlı bekleyiş kura çekimi saatinin gelmesine odaklandı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izle! 22 Ocak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi canlı izleme linki! Detaylar haberimizdedir…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14:00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kura çekimi, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Fenerbahçe

Galatasaray

Beşiktaş

Trabzonspor

RAMS Başakşehir

Konyaspor

Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR