Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?

Futbol dünyasının yakından izlediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, takımların eşleşmeleriyle ilgili önemli detaylar sundu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer Süper Lig ve alt lig takımlarının da kaderini belirleyen bu kura, turnuvanın nasıl şekilleneceğine ışık tuttu. Ziraat Türkiye Kupası'nda hangi takımın hangi grupta yer aldığı sorusu, kura sonuçlarıyla nihayet cevabını buldu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi grupları merak ediliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hangi grupta yer aldığı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hangi grupta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan gruplar şu şekilde;

A GRUBU

- Trabzonspor

- Alanyaspor

- Çaykur Rizespor

- MKE Ankaragücü

- Fatih Karagümrük

- İskenderunspor

B GRUBU

- Fenerbahçe

- Kasımpaşa

- Gaziantep FK

- Göztepe

- İstanbulspor

- Erzurumspor

C GRUBU

- Galatasaray

- Rams Başakşehir

- Konyaspor

- Eyüpspor

- Çorumspor

- Boluspor

D GRUBU

- Beşiktaş

- Sivasspor

- Antalyaspor

- Bodrum FK

- Kocaelispor

- Kırklarelispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLAR NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Türkiye Kupası fikstürü:

7-8-9 Ocak | Trabzonspor - Alanyaspor

2-3-4 Şubat | İskenderunspor - Trabzonspor

25-26-27 Şubat | Trabzonspor - Rizespor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası fikstürü:

7-8-9 Ocak | Kasımpaşa - Fenerbahçe

2-3-4 Şubat | Fenerbahçe - Erzurumspor

25-26-27 Şubat | Gaziantep FK - Fenerbahçe

Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü:

7-8-9 Ocak | Galatasaray - Başakşehir

2-3-4 Şubat | Boluspor - Galatasaray

25-26-27 Şubat | Galatasaray - Konyaspor

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası fikstürü:

7-8-9 Ocak | Sivasspor - Beşiktaş

2-3-4 Şubat | Beşiktaş - Kırklarelispor

25-26-27 Şubat | Antalyaspor - Beşiktaş