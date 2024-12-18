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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kastamonuspor ve Bodrum FK arasındaki karşılaşma futbol severlerin merakla beklediği maçlardan biri oluyor. Maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise en çok merak edilen detaylar arasında.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar devam ederken Kastamonuspor ile Bodrum FK arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde! "Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Kastamonuspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?" soruları taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de üst tura çıkma yolunda büyük bir önem taşıyor. Peki, Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KASTAMONUSPOR-BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Kastamonuspor - Bodrum FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

KASTAMONUSPOR-BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor, Bodrum FK'yı kendi sahasında konuk ediyor. Karşılaşma, hem Kastamonuspor hem de Bodrum FK için tur atlama yolunda önemli bir fırsat sunuyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI 18 ARALIK

13:00 Çorluspor 1947-Kocaelispor

13:00 Esenler Erokspor-İstanbulspor

13:00 Kastamonuspor-Bodrum FK

13:00 Boluspor-1461 Trabzonspor FK

13:00 Ankara Keçiörengücü-Sivasspor

15:30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük

18:00 Menemen FK-Ankaragücü

20:30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK

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