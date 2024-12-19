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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa takımları karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte detaylar!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Kupada kritik bir eşleşme olan Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı, futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. "Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "Ziraat Türkiye Kupası Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı nasıl izlenir?" soruları, taraftarlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İki Süper Lig geçmişine sahip köklü takım, kupada bir üst tura yükselmek için kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı, sahada kıyasıya bir mücadele vaat ediyor. Taraftarlar, maç saatini ve yayın detaylarını kaçırmamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Gençlerbirliği- Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı CANLI HD izle! GENÇLERBİRLİĞİ-KASIMPAŞA maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. ELEME TURU MAÇLARI

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor (Kırıkhan İlçe)

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK (Erzincan 13 Şubat)

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe (Yeni Buca)

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500

FEC: 5/6

Kapsama Alanı: Doğu

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