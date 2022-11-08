Ziraat Türkiye Kupası gelirleri 2022! Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu kaç para alıyor? Ziraat Türkiye Kupası galibiyet primi!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başladı. Heyecan dolu maçlara sahne olan kupa maçları ile ilgili Ziraat Türkiye Kupası geliri ne kadar merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu kaç para alıyor? Ziraat Türkiye Kupası galibiyet ne kadar kazandırıyor? İşte, Ziraat Türkiye Kupası gelirleri!
Ziraat Türkiye Kupası geliri! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başladı. Heyecan dolu maçlara sahne olan kupa maçları ile ilgili Ziraat Türkiye Kupası geliri ne kadar merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu kaç para alıyor? Ziraat Türkiye Kupası galibiyet ne kadar kazandırıyor? İşte, Ziraat Türkiye Kupası gelirleri haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GELİRİ
Ziraat Türkiye Kupası gelirleri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan bir açıklama henüz bulunmamaktadır. Ancak geçmiş sezonlarla ilgili paylaşılan bilgilere göre Ziraat Türkiye Kupası şampiyonunun turnuva boyunca toplamda 20 milyon TL civarı bir parayı kasasına koyduğu tahmin edilmektedir.
2018'de şampiyon olan Akhisarspor 13.4 milyon TL, 2019 yılında şampiyon olan Galatasaray 18 milyon TL kazandı.
2019'daki ödül miktarları diğer turlar için şu şekildeydi:
- 4. Tur: 60 bin TL
- 5. Tur: 300 bin TL
- Son 16 Turu: 400 bin TL
- Çeyrek Final: 700 bin TL
- Yarı Final: 900 bin TL
ZTK MAÇ TAKVİMİ
|Aşama
|Kura çekim tarihi
|Maç tarihleri
|1. Tur
|5 Eylül 2022
|13-15 Eylül 2022
|2. Tur
|16 Eylül 2022
|27-29 Eylül 2022
|3. Tur
|4 Ekim 2022
|18-20 Ekim 2022
|4. Tur
|21 Ekim 2022
|8-10 Kasım 2022
|5. Tur
|20-22 Aralık 2022
|Son 16 turu
|17-19 Ocak 2023
|Çeyrek final
|Ocak 2023
|28 Şubat-2 Mart 2023
|Yarı final
|1. Maçlar:4-6 Nisan 2023
2. Maçlar:25-27 Nisan 2023
|Final
|Yok
|1 Haziran 2023