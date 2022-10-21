Ziraat Türkiye Kupası futbolseverlerin büyük ilgisini çekmekte. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşme kurası bugün canlı olarak yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? aratılmakta. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? ZTK Galatasaray rakibi belli mi?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kuraları çekilmesinin ardından Galatasaray 'ın Ziraat Türkiye Kupası rakibi belli olacak. Futbolseverler ise kura sonuçlarını merak ediyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? ZTK Galatasaray rakibi belli mi?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eleme kuraları halen devam etmekte. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eleme kuralarının sonucunda Galatasaray'ın rakibinin kim olduğu henüz belli olmadı. Kura çekimi sonucu Galatasaray'ın rakibinin belli olmasıyla haberimizi güncelleyeceğiz.