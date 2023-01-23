Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray hangi torbada? İşte, detaylar…

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Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray hangi torbada gibi sorular Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çkimi öncesi merak edildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

upada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

ZTK kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.